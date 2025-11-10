C'est terminé pour Kylian Mbappé !

Ce dimanche, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse du Rayo Vallecano. Malheureusement pour Xabi Alonso, son équipe a été tenue en échec lors de ce derby de la douzième journée de Liga. Buteur lors des huit derniers matchs, Kylian Mbappé n'a pas réussi à faire trembler les filets d'Augusto Batalla.
Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, le Real Madrid a affronté le Rayo Vallecano au Stade de Vallecas ce dimanche. Incapable d'inscrire le moindre but, la Maison-Blanche a été tenue en échec lors de ce derby madrilène (0-0).
Rayo-Real : Mbappé n'a pas marqué
Titularisé par Xabi Alonso ce samedi, Kylian Mbappé n'a pas réussi à marquer. Très peu trouvé par ses partenaires, le numéro 10 du Real Madrid a été bien muselé par la défense du Rayo Vallecano.
Fin de série pour Kylian Mbappé
Etincelant ces dernières semaines, Kylian Mbappé a marqué au moins un but lors des huit derniers matchs du Real Madrid. La très belle série de la star française s'arrête donc ce dimanche sur la pelouse du Rayo Vallecano. Reste à savoir si Kylian Mbappé retrouvera le chemin des filets lors de la prochaine journée de Liga. Le Real Madrid se déplaçant à Elche le dimanche 23 novembre.