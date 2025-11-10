C'est terminé pour Kylian Mbappé !

Amadou Diawara

Ce dimanche, le Real Madrid s'est déplacé sur la pelouse du Rayo Vallecano. Malheureusement pour Xabi Alonso, son équipe a été tenue en échec lors de ce derby de la douzième journée de Liga. Buteur lors des huit derniers matchs, Kylian Mbappé n'a pas réussi à faire trembler les filets d'Augusto Batalla.

Pour le compte de la douzième journée de Ligue 1, le Real Madrid a affronté le Rayo Vallecano au Stade de Vallecas ce dimanche. Incapable d'inscrire le moindre but, la Maison-Blanche a été tenue en échec lors de ce derby madrilène (0-0).

Rayo-Real : Mbappé n'a pas marqué Titularisé par Xabi Alonso ce samedi, Kylian Mbappé n'a pas réussi à marquer. Très peu trouvé par ses partenaires, le numéro 10 du Real Madrid a été bien muselé par la défense du Rayo Vallecano.