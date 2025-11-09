Une star de retour : Kylian Mbappé révèle des coups de fil !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant rejoint l’AS Monaco cet été, Paul Pogba semble aujourd’hui plus proche que jamais d’un retour à la compétition. L’international français s’apprêterait donc à retrouver la compétition après une absence interminable. Un retour à propos duquel Kylian Mbappé s’est confié, lui qui échange régulièrement avec Pogba par téléphone.

Suspendu pour dopage, Paul Pogba a été écarté des terrains pendant de longs mois. Pouvant désormais rejouer, l’international français s’est engagé avec l’AS Monaco. Mais encore fallait-il qu’il retrouve une condition physique descente. La Pioche est sur la bonne voie et voilà que Pogba pourrait très prochainement réapparaitre sur un terrain de football. Un retour attendu par tout le monde.

« On s’appelle souvent » Au micro de Téléfoot, Kylian Mbappé s’est notamment prononcé sur ce prochain retour à la compétition de Paul Pogba. Le joueur du Real Madrid et ami de La Pioche a ainsi confié : « On s’appelle souvent. J’espère qu’il va revenir au niveau qui est le sien. Beaucoup de gens placent beaucoup d’espoirs en son retour ».