Une star de retour : Kylian Mbappé révèle des coups de fil !

Ayant rejoint l’AS Monaco cet été, Paul Pogba semble aujourd’hui plus proche que jamais d’un retour à la compétition. L’international français s’apprêterait donc à retrouver la compétition après une absence interminable. Un retour à propos duquel Kylian Mbappé s’est confié, lui qui échange régulièrement avec Pogba par téléphone.
Suspendu pour dopage, Paul Pogba a été écarté des terrains pendant de longs mois. Pouvant désormais rejouer, l’international français s’est engagé avec l’AS Monaco. Mais encore fallait-il qu’il retrouve une condition physique descente. La Pioche est sur la bonne voie et voilà que Pogba pourrait très prochainement réapparaitre sur un terrain de football. Un retour attendu par tout le monde.
« On s’appelle souvent »
Au micro de Téléfoot, Kylian Mbappé s’est notamment prononcé sur ce prochain retour à la compétition de Paul Pogba. Le joueur du Real Madrid et ami de La Pioche a ainsi confié : « On s’appelle souvent. J’espère qu’il va revenir au niveau qui est le sien. Beaucoup de gens placent beaucoup d’espoirs en son retour ».
« On a envie d’avoir un épilogue positif pour lui »
« C’est un joueur qui donne une sensation différente aux gens. Il n’a jamais laissé personne indifférent. Son histoire, avec son parcours, ce qu’il connu ces dernières années, c’est touchant. On a envie d’avoir un épilogue positif pour lui », a ensuite poursuivi Kylian Mbappé.