Paul Pogba : La fin du cauchemar enfin annoncée ?

Alors que son retour était espéré le week-end dernier contre le Paris FC, Paul Pogba ne sera une nouvelle fois pas dans le groupe de l’AS Monaco ce samedi pour la réception du RC Lens. Le milieu de terrain âgé de 32 ans s’est blessé à une cheville et Sébastien Pocognoli a donné une nouvelle date pour son retour.

Il faudra encore attendre pour voir Paul Pogba intégrer le groupe de l’AS Monaco. Ce qui était normalement prévu le week-end dernier, à l’occasion de la réception du Paris FC (0-1), avant que l’international français (91 sélections) ne se blesse à une cheville à l’entraînement à la veille de cette rencontre.

Pogba encore absent contre le RC Lens Paul Pogba ne sera pas remis à temps ce samedi pour le match entre l’AS Monaco et le RC Lens, comptant pour la 12e journée de championnat. L’objectif est désormais que le milieu de terrain âgé de 32 ans puisse faire son retour après la trêve internationale.