Officiel : C’est déjà terminé pour Paul Pogba !

Axel Cornic

La signature de Paul Pogba à l’AS Monaco a suscité un énorme engouement, avec tout le monde qui souhaitait le voir se relancer après une période extrêmement compliquée. Mais le Champion du monde 2018 n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le club monégasque et alors qu’un retour à la compétition était annoncé, un nouvel épisode vient confirmer son calvaire.

Ça n’en finira jamais. La dernière fois qu’on a vu Paul Pogba sur un terrain, c’était le 3 septembre 2023, alors qu’il portait encore le maillot de la Juventus. S’en est suivi un long chemin de croix marqué notamment par une suspension pour dopage, mais son arrivée à l’AS Monaco cet été semblait enfin pouvoir l’aider à se relancer.

« Paul a été victime d’une blessure à la cheville » Il n’en est rien, puisque le Français n’a toujours pas joué le moindre match avec son nouveau club et ne sera pas présent lors des prochaines semaines. « Paul a été victime d’une blessure à la cheville hier à l’entraînement. On est en attente de confirmation par rapport au grade de blessure, mais oui il sera absent demain » a annoncé son entraîneur Sébastien Pocognoli, en conférence de presse.