Transfert validé : Paul Pogba accepte une proposition totalement inattendue !

Arrivé à l’AS Monaco durant l’été, Paul Pogba n’a toujours pas eu l’occasion de jouer avec son nouveau club. Son double virtuel aura peut-être davantage de réussite à l’avenir. Sur X, le champion du monde tricolore a accepté de rejoindre l’équipe du streamer Arkunir sur Football Manager 2026, et il n’est pas le seul.

C’est une demande particulière qu’a réalisée le streamer Arkunir sur son compte X, regroupant plus d’un million d’abonnés, à l’occasion de la sortie du dernier Football Manager. « Je reprends les streams je veux faire une carrière Football Manager 2026 avec 3 conditions : recrutement INTERDIT, objectif gagner la LDC. Et j'aurais le droit de jouer uniquement avec des joueurs (dispo dans le jeu) qui répondront à ce tweet », a-t-il écrit. Une demande qui n’est pas restée sans réponse.

Point sur l’équipe à 14h30 le fait que Mahrez et Pogba vont envoyer des passes à Yoro Digbeu le petit reuf à Joël ptdddddrrrrr azy je suis hype à mort https://t.co/nBxoZCDfsR pic.twitter.com/wQkgafD9St — Arkunir (@Arkunir) November 5, 2025

Pogba a dit oui Posté mardi soir, le message d’Arkunir avait été vu plus d’un million et demi de fois moins de 24 heures après, et de nombreux footballeurs ont accepté de rejoindre l’équipe virtuelle du streamer. C’est le cas de Paul Pogba, d’habitude très rare sur le réseau social, qui a donné son feu vert pour son transfert dans le jeu.