Le cauchemar continue pour Pogba, une date tombe...

Alexis Brunet

Samedi soir, l’AS Monaco reçoit le Paris FC pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Un match auquel aurait dû participer Paul Pogba, qui s’est malheureusement blessé à la cheville. Le grand retour du champion du monde est donc encore une fois retardé et tout porte à croire qu’il devrait enfin se faire fin novembre.

Le retour de Paul Pogba devra encore attendre. Alors qu’il n’a pas disputé le moindre match officiel depuis 26 mois, le milieu de terrain ne pourra pas gratter quelques minutes contre le Paris FC samedi soir. L’entraîneur de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli, a révélé en conférence de presse que son joueur s’était de nouveau blessé. « Paul s'est blessé à une cheville à l'entraînement, elle a un peu tourné. Il avait pu terminer l'entraînement jeudi et cela laissait présager du positif. Mais, aujourd'hui (vendredi), il n'était pas à 100 % pour s'appuyer sur son pied et il était plus sage qu'il ne s'entraîne pas ce matin. On attend la confirmation du grade de sa blessure, j'espère que c'est juste une entorse. »

« On est tous déçus » Forcément, Paul Pogba est très déçu, lui qui voulait enfin regoûter au terrain. Plus globalement, c’est tout l’ASM qui est triste pour son milieu de terrain, comme l’a expliqué Sébastien Pocognoli. « Ce n'est pas facile pour lui, il me l'a dit. Après, il faut essayer de relativiser et de tirer le positif : ça fait tellement longtemps qu'il attend que, s'il doit attendre deux semaines de plus - et je l'espère -, c'est peut-être peu. Il avait envie, il était prêt, l'échéance est retardée. On est tous déçus, mais l'idée est qu'il soit disponible après la trêve internationale, on va rester dans ce schéma-là. »