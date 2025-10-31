Polémique avec Vinicius, il s’énerve en direct !

Alexis Brunet

Dernièrement, Vinicius a quelque peu fait parler de lui, non pas pour ses buts, mais pour une réaction d’humeur. Mécontent d’être remplacé lors du Clasico, le Brésilien s’était quelque peu emporté et avait menacé de quitter le Real Madrid. Présent en conférence de presse ce vendredi, Xabi Alonso a été interrogé sur le sujet et l’entraîneur espagnol s’est montré un peu agacé.

Quand Vinicius n’est pas content, il ne le cache pas et il le fait bien savoir. Mécontent d’avoir été remplacé à la 72ème minute lors du Clasico contre le FC Barcelone, le Brésilien était sorti en lançant des insultes et en menaçant de quitter le Real Madrid. À froid, l’attaquant était revenu sur ses paroles en présentant ses excuses.

Vinicius s’excuse « Aujourd'hui, je souhaite demander pardon à l'ensemble du monde du Real Madrid pour ma réaction au moment de mon remplacement lors du Clasico. Ainsi, après m'être excusé devant le groupe au cours de l'entraînement de ce (mercredi) matin, je veux à nouveau demander pardon à mes coéquipiers, au club, au président. Parfois, la passion me submerge car je veux toujours gagner et aider mon équipe. Mon caractère compétitif vient de l'amour que je ressens pour ce club et tout ce qu'il représente. Je promets de continuer à lutter chaque seconde pour le bien du Real, comme je l'ai fait depuis le premier jour ici », a écrit Vinicius sur son compte X.