Kylian Mbappé dans l’histoire : L’annonce officielle sur les réseaux sociaux !

Ce vendredi, Kylian Mbappé et ses coéquipiers du Real Madrid étaient réunis pour une belle occasion. Pour la première fois de sa carrière, le Français a été élu Soulier d’Or européen. Sur le réseau social Instagram, le numéro 10 madrilène s’est félicité de cette jolie distinction individuelle inédite pour lui.

Une première saison réussie. Arrivé au Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a réalisé une bonne saison en 2024-2025 sur le plan individuel. Auteur de 44 buts toutes compétitions confondues avec les Merengue, l’attaquant français a été élu Soulier d’Or européen pour la première fois de sa carrière.

Mbappé a célébré son Soulier d’Or Et ce vendredi, Mbappé était réuni avec ses coéquipiers au théâtre du Real Madrid afin de célébrer ce beau trophée individuel. Au sortir de ce moment bien chaleureux, l’attaquant de 26 ans a publié un message sur son compte Instagram. « Mon premier Soulier d’Or. Un honneur de remporter ce premier prix et d'être reconnu comme le meilleur buteur d'Europe », commence Mbappé avant de poursuivre.