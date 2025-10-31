PSG - Ousmane Dembélé : La nouvelle frayeur !

Alexis Brunet

Samedi soir, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des princes et Ousmane Dembélé pourrait bien commencer la rencontre sur le banc. En effet, l’attaquant parisien n’a pas eu de bonnes sensations pour son retour comme titulaire face à Lorient mercredi et Luis Enrique pourrait donc ne prendre aucun risque pour le récent Ballon d’or.

Pendant de nombreuses semaines, le PSG n’a pas pu compter sur Ousmane Dembélé, qui s’était sérieusement blessé lors d’un match de l’équipe de France. L’attaquant parisien a récemment retrouvé le chemin des terrains, le 25 octobre contre Brest puis le 29 octobre en tant que titulaire contre Lorient.

Dembélé a eu de mauvaises sensations contre Lorient D’après les informations de RMC Sport, ce grand retour comme titulaire pour Ousmane Dembélé ne s’est pas très bien passé. Le Parisien n’a pas eu de bonnes sensations et il y a des chances pour qu’il ne soit pas aligné d’entrée samedi soir lors du match entre le PSG et l’OGC Nice.