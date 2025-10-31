PSG - Procès avec Neymar : Le gros coup de stress !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur du PSG entre 2017 et 2023, Neymar s'est souvent retrouvé dans le collimateur de Daniel Riolo. Les attaques du journaliste de RMC ont été nombreuses et voilà que cette guerre s'est même terminée devant les tribunaux. En procès face à Neymar, Riolo est revenu sur cet événement qui n'avait pas été simple à vivre pour lui.

Daniel Riolo serait-il allé trop loin en attaquant Neymar ? Au micro de RMC, il avait notamment balancé : « Neymar ne s’entraîne plus, il lui arrive d’arriver à l’entraînement dans un état lamentable, pas en mesure de s’entraîner, limite alcoolisé ». Le contre-attaque du Brésilien, alors joueur du PSG, avait alors été immédiate. C'est ainsi qu'un procès a eu lieu entre les deux et Daniel Riolo avait expliqué : « J’avais dit quelque chose sur sa vie privée, son hygiène de vie, qui avait donc une répercussion sur son rendement sur le terrain, et il a porté plainte en diffamation. Le procès a dit que ce que j’avais dit était vrai. (…) Il y avait une demande de plus de 100 000€ ».

« Ça a été un stress » De passage au micro des Grandes Gueules de RMC, Daniel Riolo est revenu sur son procès face à Neymar. Racontant à quel point ce moment était difficile pour lui, il a fait savoir : « Neymar, le procès c'était le 7 juillet 2023. Je m'en souviens très bien car il y a eu des procès avant, mais je n'y allais pas. Le journaliste n'est pas obligé d'y aller, mais là, on m'avait dit Neymar, il faut vraiment être là, il faut t'expliquer. Ça a été un stress à préparer ».