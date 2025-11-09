Deschamps avec Neymar, il lâche sa réponse !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 31 juillet 2026 avec la FFF, Didier Deschamps a d'ores et déjà annoncé qu'il allait quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Alors que son nom a été associé au Brésil, le patron des Bleus a affirmé qu'il n'avait pas du tout l'intention de prendre les rênes de la Seleção.

Arrivé sur le banc de l'équipe de France le 8 juillet 2012, Didier Deschamps a choisi la date de son départ. Lié à la FFF jusqu'au 31 juillet 2026, le sélectionneur des Bleus compte prendre le large après la Coupe du Monde 2026.

Deschamps est prêt à diriger le Brésil ? D'après la presse brésilienne, Didier Deschamps serait suivi de près par CBF (la Fédération Brésilienne de Football). Et il ne serait pas contre l'idée de prendre la succession de Carlo Ancelotti à la Seleção. Une information totalement balayée par Didier Deschamps.