PSG : Un gros risque, c’est officiel pour ce champion du monde !

Alexis Brunet

Ce samedi, en conférence de presse, Paulo Fonseca avait affirmé qu’il hésitait à convoquer Corentin Tolisso pour le match face au PSG car il ne voulait pas que son joueur se blesse. Finalement, l’entraîneur portugais a décidé de prendre le risque, puisque le champion du monde 2018 a été convoqué pour le choc contre le club de la capitale.

Dimanche soir, la Ligue 1 va nous offrir l’une de ses plus belles affiches car le PSG se rend sur la pelouse de l’OL. Les Parisiens auront l’occasion de reprendre la première place à l’OM en cas de victoire alors que les Lyonnais pourront eux aller chercher la troisième marche du podium.

« C'est très risqué de le faire jouer » Pour venir à bout du PSG, l’OL aura besoin de toutes ses forces. Ce samedi, en conférence de presse, Paulo Fonseca ne savait toutefois pas encore si Corentin Tolisso allait être de la partie face aux Parisiens. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « J'ai des doutes avec Coco (Corentin Tolisso). Je vais voir, c'est très risqué de le faire jouer. Je ne veux pas le perdre pour le prochain match (contre Auxerre, le 23 novembre). Je vais parler avec lui. Je pense qu'il y a vraiment un risque. C'est un petit problème qu'il a eu à Brest (0-0, dimanche dernier). »