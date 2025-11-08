Anelka - Coman : Un très gros coup se prépare au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement à Lyon pour affronter l'OL, Luis Enrique a d'ores-et-déjà annoncé que David Boly serait présent dans le groupe du PSG. Et si jamais le latéral droit venait à participer à la rencontre, il deviendrait le quatrième joueur de moins de 17 ans à jouer avec le PSG.

C'est un effectif totalement décimé qui tentera d'aller chercher la victoire à Lyon. En effet, le PSG sera privé de plusieurs cadres pour défier l'OL, dont Achraf Hakimi qui ne reviendra pas avant la fin de l'année. Luis Enrique cherche donc la meilleure solution pour compenser l'absence du Marocain.

David Boly sera dans le groupe du PSG contre l'OL Et à l'occasion de son passage en conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs affirmé que le jeune David Boly ferait le déplacement à Lyon dimanche : « Il sera dans le groupe mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités. C'est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain ».