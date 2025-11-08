Anelka - Coman : Un très gros coup se prépare au PSG !

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement à Lyon pour affronter l'OL, Luis Enrique a d'ores-et-déjà annoncé que David Boly serait présent dans le groupe du PSG. Et si jamais le latéral droit venait à participer à la rencontre, il deviendrait le quatrième joueur de moins de 17 ans à jouer avec le PSG.
C'est un effectif totalement décimé qui tentera d'aller chercher la victoire à Lyon. En effet, le PSG sera privé de plusieurs cadres pour défier l'OL, dont Achraf Hakimi qui ne reviendra pas avant la fin de l'année. Luis Enrique cherche donc la meilleure solution pour compenser l'absence du Marocain.
David Boly sera dans le groupe du PSG contre l'OL
Et à l'occasion de son passage en conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs affirmé que le jeune David Boly ferait le déplacement à Lyon dimanche : « Il sera dans le groupe mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités. C'est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain ».
Un moment déjà historique ?
Un petit évènement tant David Boly est présenté comme l'un des éléments les plus prometteurs au PSG. D'ailleurs, si jamais il venait à jouer dimanche, le jeune latéral droit rejoindrait le club très fermé des joueurs de 16 ans ayant disputé une rencontre avec le PSG. Les trois autres sont Nicolas Anelka, Kinglsey Coman et Warren Zaïre-Emery qui restera quoi qu'il arrive le plus jeune joueur de l'histoire du club de la capitale après avoir fait ses débuts à 16 ans et 4 mois. Autrement dit, David Boly serait très bien accompagné.