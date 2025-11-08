Catastrophe au PSG : L’improbable sortie de Luis Enrique !

Axel Cornic

Après une saison historique, le Paris Saint-Germain a traversé un mercato étrangement calme, avec seulement trois recrues. Luis Enrique aurait en effet annoncé à ses dirigeants vouloir garder son groupe inchangé, mais cela lui crée désormais quelques problèmes, avec notamment les blessures d’Achraf Hakimi ainsi que de Nuno Mendes.

Les prochaines semaines s’annoncent compliquées à Paris. Luis Enrique vient en effet de perdre deux joueurs très importants avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Ce dernier, considéré comme l’un des meilleurs éléments du PSG, pourrait d’ailleurs être absent plusieurs mois.

« Je suis très motivé parce que j'aime les difficultés » Certains ont déjà annoncé que des recrues pourraient finalement débarquer pour régler ce problème, mais Luis Enrique semble pour le moment se contenter de l’effectif à sa disposition. « Je suis très motivé parce que j'aime les difficultés » a répondu le coach du PSG, lors de la conférence de presse de ce samedi.