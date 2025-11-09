Dembélé : Son calvaire continue au PSG !

Avec l’absence pendant plusieurs semaines d’Ousmane Dembélé, le PSG va devoir faire quelques changements en attaque. Pour remplacer le Ballon d’or, Luis Enrique dispose de plusieurs options et il y a de grandes chances pour qu’il choisisse Kang-in Lee. Un nouveau coup dur pour Gonçalo Ramos qui ne devrait donc toujours pas pouvoir commencer un match.
Ousmane Dembélé a rechuté. Déjà blessé en début de saison, le dernier Ballon d’or a une nouvelle fois rejoint l’infirmerie du PSG dernièrement. Face au Bayern Munich mardi soir, l’attaquant de 28 ans est sorti à la 25ème minute, remplacé par Kang-in Lee. Cette fois, c’est au mollet qu’est touché l’ancien Barcelonais.
Kang-in Lee titulaire dimanche ?
Malheureusement, cette blessure d’Ousmane Dembélé va donc forcer Luis Enrique à changer son attaque et cela dès dimanche soir face à l’OL. D’après les informations du Parisien, Kang-in Lee devrait profiter de l’absence du Ballon d’or. Bradley Barcola, s’il est en forme, et Khvicha Kvaratskhelia devraient compléter le secteur offensif du PSG.
Ramos encore sur le banc
Encore une fois, Gonçalo Ramos va donc devoir prendre son mal en patience. Souvent utilisé comme remplaçant par Luis Enrique, il ne semble pas parti pour profiter de l’absence d’Ousmane Dembélé car le coach parisien préfère utiliser des faux numéros neuf. Le Portugais est toutefois très bon comme supersub, en atteste notamment son but contre l’OGC Nice le 1er novembre dernier qui avait permis au PSG de l’emporter à la dernière seconde (1-0).