Dembélé : Son calvaire continue au PSG !

Alexis Brunet

Avec l’absence pendant plusieurs semaines d’Ousmane Dembélé, le PSG va devoir faire quelques changements en attaque. Pour remplacer le Ballon d’or, Luis Enrique dispose de plusieurs options et il y a de grandes chances pour qu’il choisisse Kang-in Lee. Un nouveau coup dur pour Gonçalo Ramos qui ne devrait donc toujours pas pouvoir commencer un match.

Ousmane Dembélé a rechuté. Déjà blessé en début de saison, le dernier Ballon d’or a une nouvelle fois rejoint l’infirmerie du PSG dernièrement. Face au Bayern Munich mardi soir, l’attaquant de 28 ans est sorti à la 25ème minute, remplacé par Kang-in Lee. Cette fois, c’est au mollet qu’est touché l’ancien Barcelonais.

Kang-in Lee titulaire dimanche ? Malheureusement, cette blessure d’Ousmane Dembélé va donc forcer Luis Enrique à changer son attaque et cela dès dimanche soir face à l’OL. D’après les informations du Parisien, Kang-in Lee devrait profiter de l’absence du Ballon d’or. Bradley Barcola, s’il est en forme, et Khvicha Kvaratskhelia devraient compléter le secteur offensif du PSG.