Un buteur au PSG, le changement surréaliste !

Avec l’absence d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Gonçalo Ramos pourrait bien avoir un peu plus de temps de jeu dimanche soir face à l’OL et pourquoi pas être titulaire. Le Portugais est depuis plusieurs années maintenant un buteur reconnu, mais avant ce n’était pas du tout le cas. En effet, chez les jeunes, l’actuel joueur du PSG était un milieu de terrain.
À l’été 2023, le PSG avait décidé de frapper fort sur le mercato en recrutant deux nouveaux buteurs. Étincelant avec Francfort, Randal Kolo Muani était arrivé lors du dernier jour du marché des transferts, mais le club de la capitale avait également décidé de miser sur Gonçalo Ramos. Aujourd’hui, seul le Portugais est encore à Paris car le Français est lui prêté à Tottenham.
Ramos est souvent remplaçant au PSG
Randal Kolo Muani n’entrait plus dans les plans du PSG et pour Gonçalo Ramos c’est aussi compliqué. En effet, le Portugais est plus souvent remplaçant que titulaire à Paris. Luis Enrique préfère utiliser des faux numéro neuf et le buteur portugais n’a donc pas le profil recherché. Cela ne l’empêche toutefois pas de marquer, comme face à l’OGC Nice dernièrement, où il a offert la victoire au champion de France à la dernière minute (1-0).
Ramos était un milieu avant d’être attaquant
Si aujourd’hui Gonçalo Ramos fait partie des attaquants du PSG, il aurait également pu évoluer à un autre poste. En effet, comme l’a révélé Renato Paiva, qui l’a eu chez les jeunes de Benfica entre 2018 et 2021, le joueur de 24 ans était à ce moment-là un milieu de terrain. « Trois ans à travailler ensemble tous les jours, c’est beaucoup de temps. Quand j’ai commencé à travailler avec Gonçalo, il était un an plus jeune que le reste de l’équipe. C’était un U16 alors que j’entraînais les U17. Et Gonçalo était un milieu de terrain, un numéro 8. C’était un milieu box-to-box du fait de sa capacité à travailler sur le terrain. C’est rapidement devenu un joueur box-to-box, c’était incroyable. Mais il courait beaucoup trop si l’on réfléchit du point de vue tactique, donc on a essayé de corriger ça », a déclaré le formateur lisboète à RMC Sport.