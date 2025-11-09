Un buteur au PSG, le changement surréaliste !

Alexis Brunet

Avec l’absence d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, Gonçalo Ramos pourrait bien avoir un peu plus de temps de jeu dimanche soir face à l’OL et pourquoi pas être titulaire. Le Portugais est depuis plusieurs années maintenant un buteur reconnu, mais avant ce n’était pas du tout le cas. En effet, chez les jeunes, l’actuel joueur du PSG était un milieu de terrain.

À l’été 2023, le PSG avait décidé de frapper fort sur le mercato en recrutant deux nouveaux buteurs. Étincelant avec Francfort, Randal Kolo Muani était arrivé lors du dernier jour du marché des transferts, mais le club de la capitale avait également décidé de miser sur Gonçalo Ramos. Aujourd’hui, seul le Portugais est encore à Paris car le Français est lui prêté à Tottenham.

Ramos est souvent remplaçant au PSG Randal Kolo Muani n’entrait plus dans les plans du PSG et pour Gonçalo Ramos c’est aussi compliqué. En effet, le Portugais est plus souvent remplaçant que titulaire à Paris. Luis Enrique préfère utiliser des faux numéro neuf et le buteur portugais n’a donc pas le profil recherché. Cela ne l’empêche toutefois pas de marquer, comme face à l’OGC Nice dernièrement, où il a offert la victoire au champion de France à la dernière minute (1-0).