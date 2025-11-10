Real Madrid : C'est la fin pour Mbappé, il n'en revient pas !

Avant le duel entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, programmé ce dimanche, Kylian Mbappé était sur une série exceptionnelle. En effet, le numéro 10 de Xabi Alonso avait marqué au moins un but lors des huit matchs précédents ce derby. Ayant trouvé la clé pour museler Kylian Mbappé, Iñigo Perez s'est enflammé.

«Ne pas encaisser de but a une valeur ajoutée»

Présent en conférence de presse après le nul entre le Rayo Vallecano et le Real Madrid, Iñigo Perez s'est félicité d'avoir trouvé le moyen de faire déjouer Kylian Mbappé et les autres attaquants de Xabi Alonso. « Que dites-vous à ceux qui pensent que le Rayo est plus proche des clubs du bas du classement que de ceux du haut ? Je les invite tous à passer une semaine avec nous, au centre d'entraînement, au stade... et s'ils pensent toujours la même chose après cela, je les féliciterai. Nous devons vouloir battre tout le monde. L'année dernière, nous avons battu les équipes de notre Liga et nous avons pour défi de battre les meilleures. Aujourd'hui, le fait de ne pas encaisser de but a une valeur énorme, car on a l'impression qu'ils peuvent marquer à chaque occasion, même si c'est en un contre trois. Vous l'avez vu souvent à la télévision. Ne pas encaisser de but a une valeur ajoutée », s'est enflammé le coach du Rayo Vallecano.