Une star de l'OL avec Mbappé, il répond cash !

Pour le rassemblement de l'Equipe de France la semaine prochaine, Didier Deschamps n'a pas fait appel à Corentin Tolisso. Depuis le début de la saison, les supporters lyonnais poussent pour une sélection qui n'arrive pas et cela ne fait que renforcer les rumeurs disant que Deschamps ne veut pas sélectionner de joueurs de l'OL. La concurrence est a priori la raison.

De retour à un bon niveau à l'OL, Corentin Tolisso pensait pouvoir faire son retour en Equipe de France. Le joueur de 31 ans devra encore patienter puisqu'il ne fait pas partie des milieux de terrain appelés par Didier Deschamps. Le sélectionneur s'est exprimé sur la situation, il a fait ses choix.

Tolisso en Equipe de France, Deschamps s'explique Avec 28 sélections en Equipe de France, Corentin Tolisso possède une expérience qui lui permet en théorie de mériter sa place. Mais il devra patienter s'il veut faire partie de la bande à Didier Deschamps. Le sélectionneur estime que la concurrence est trop rude pour lui faire une place. « Qu’est-ce qui manque à Tolisso pour revenir en équipe de France ? Rien. Pourquoi il n’est pas là alors ? Parce que j’ai des choix, il y a de la concurrence » déclare-t-il au micro de Téléfoot.