Transfert au PSG : C'est terminé pour un joueur de Deschamps, la grosse révélation de la presse anglaise !

Depuis un moment maintenant, le PSG a coché le nom d’Ibrahima Konaté sur sa liste. Le défenseur central pourrait ne rien coûter au club de la capitale car il arrive en fin de contrat l’été prochain avec Liverpool. Malheureusement, le joueur de Didier Deschamps devrait snober le champion de France, puisqu’il serait en discussions pour rejoindre le Bayern Munich.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a fait le choix de recruter un seul joueur de champ : Illia Zabarnyi. Le club de la capitale voulait absolument le défenseur central de Bournemouth et les discussions ont donc été très longues et compliquées avec la formation anglaise. Finalement, l’international ukrainien s’est bien engagé avec Paris qui a déboursé 63M€ pour le faire venir.

Le PSG suit Ibrahima Konaté Après Illia Zabarnyi, un autre défenseur central pourrait rejoindre le PSG l’été prochain. En effet, le club de la capitale suivrait avec attention la situation d’Ibrahima Konaté. Le joueur de Liverpool intéresse de nombreuses formations européennes car il n’a pas prolongé son contrat avec les Reds et il sera donc libre de tout contrat l’été prochain si rien ne change.