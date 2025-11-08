C'est officiel, l'OM annonce sa nouvelle recrue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal, l'OM se renforce dans sa cellule recrutement. Federico Balzaretti intègre l'organigramme de la direction phocéenne avec comme mission de seconder le directeur du football Medhi Benatia. Le club a communiqué la nouvelle ce samedi soir.

C'est un secret de polichinelle certes, tant cette opération a été évoquée dans les médias ces derniers temps. Toutefois, l'OM a bien choisi son moment afin de communiquer la nouvelle. Après une large victoire acquise à l'Orange Vélodrome ce samedi après-midi face au Stade Brestois (3-0), le community manager de l'Olympique de Marseille a annoncé la venue de Federico Balzaretti.

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti» Compère de défense à la Roma de Medhi Benatia, Federico Balzaretti est officiellement devenu le bras droit du directeur du football de l'Olympique de Marseille. C'est du moins ce qu'on apprend en lisant le communiqué du club phocéen sur son site officiel. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia ».