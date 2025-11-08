C'est officiel, l'OM annonce sa nouvelle recrue !

A quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal, l'OM se renforce dans sa cellule recrutement. Federico Balzaretti intègre l'organigramme de la direction phocéenne avec comme mission de seconder le directeur du football Medhi Benatia. Le club a communiqué la nouvelle ce samedi soir.
C'est un secret de polichinelle certes, tant cette opération a été évoquée dans les médias ces derniers temps. Toutefois, l'OM a bien choisi son moment afin de communiquer la nouvelle. Après une large victoire acquise à l'Orange Vélodrome ce samedi après-midi face au Stade Brestois (3-0), le community manager de l'Olympique de Marseille a annoncé la venue de Federico Balzaretti.
«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti»
Compère de défense à la Roma de Medhi Benatia, Federico Balzaretti est officiellement devenu le bras droit du directeur du football de l'Olympique de Marseille. C'est du moins ce qu'on apprend en lisant le communiqué du club phocéen sur son site officiel. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer l’arrivée de Federico Balzaretti au poste de Directeur Sportif Adjoint, aux côtés de Medhi Benatia ».
«Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents»
Alors qu'Ali Zarrak fut un temps l'assistant de Benatia la saison passée, Federico Balzaretti va reprendre le flambeau avec notamment la supervision de la cellule de recrutement et de l'essor des jeunes pousses de l'OM. « Federico Balzaretti rejoint aujourd’hui l’Olympique de Marseille pour seconder Medhi Benatia. Il aura pour principales missions de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club ».