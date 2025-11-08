L'OM battu : De Zerbi réclame un transfert !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré un mercato estival très réussi, l'OM doit encore se pencher sur la prochaine période de recrutement pour solidifier son effectif. En effet les Marseillais ont souffert ces derniers temps puisqu'il y a eu de nombreuses blessures. Roberto De Zerbi aurait ainsi déjà des idées au milieu de terrain puisque le nom de Ismail Yüksek est cité.

En difficulté ces dernières semaines, l'OM enchaîne les prestations mitigées, la faute peut-être à un effectif pas gâté par les blessures. Le club de la cité phocéenne se penche déjà sur le prochain mercato puisqu'Ismail Yüksek intéresse les dirigeants. Roberto De Zerbi s'intéresse de près au joueur de 26 ans.

De Zerbi intéressé par Yüksek Milieu défensif turc de 26 ans, Ismail Yüksek évolue au Fenerbahçe depuis 2020. Il y a connu plusieurs expériences en prêt et il semble avoir été remarqué par Roberto De Zerbi. L'entraîneur de l'OM serait à la recherche d'un profil au milieu de terrain et d'après les informations de Fotomac, le nom de Yüksek résonne déjà dans les bureaux marseillais en vue du mercato hivernal.