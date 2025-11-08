Real Madrid : Surprise, ce transfert à la Messi a capoté à la dernière minute !

Amadou Diawara

Alors qu'il n'avait que 11 ans, Julian Alvarez aurait pu quitter l'Argentine et migrer vers l'Espagne. En effet, l'actuel buteur de l'Atlético de Madrid avait la possibilité de signer au Real lors de son adolescence. Toutefois, son transfert à la Maison-Blanche ne s'est pas concrétisé, et ce, parce que toute sa famille ne pouvait pas le suivre.

Alors qu'il évoluait au Newell's Old Boys, Lionel Messi s'est fait repérer par le FC Barcelone. En effet, le Barça s'est offert les services de la Pulga lors de l'été 2000, et ce, alors qu'elle n'avait que 13 ans.

A 11 ans, Alvarez aurait pu signer au Real Madrid A l'instar de Lionel Messi, Julian Alvarez aurait pu quitter l'Argentine durant son adolescence, et ce, pour migrer vers l'Espagne. En effet, le Real Madrid aurait tenté de recruter l'actuel buteur de l'Atlético lorsqu'il n'avait que 11 ans.