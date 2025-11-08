PSG - Hakimi écarté : Luis Enrique a choisi son remplaçant !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Achraf Hakimi souffre d'une entorse sévère à la cheville gauche due au tacle de Luis Diaz mardi dernier lors de la défaite du PSG en Ligue des champions face au Bayern Munich (1-2). Une absence de plusieurs semaines est programmée pour l'international marocain qui partira également à la Coupe d'Afrique des nations à la fin de l'année civile. David Boly, supervisé par Luis Enrique depuis un bon moment, va assurer l'intérim.

Mardi dernier, le PSG se frottait au Bayern Munich au Parc des princes pour le compte de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions. Pour le deuxième choc de cette édition de C1 pour le PSG, après la victoire à Barcelone (2-1), les hommes de Luis Enrique se sont inclinés face aux champions d'Allemagne et ont perdu coup sur coup Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Concernant Hakimi qui a subi une entorse sévère à la cheville gauche à la suite d'un tacle de Luis Diaz.

Pas de latéral droit recruté pour remplacer Hakimi, une solution issue de la formation ? Pendant plusieurs semaines, Luis Enrique sera privé d'Achraf Hakimi. Un remplaçant déniché sur le mercato d'hiver ? Pas vraiment. L'entraîneur a annoncé l'intégration de David Boly (16 ans) dans le groupe du PSG pour les prochaines rencontres. « Il sera dans le groupe mais il faut être calme. Il y a différentes possibilités. C'est le moment de montrer de la confiance à plusieurs joueurs. Il sera là demain (dimanche, NDLR) ».