Kylian Mbappé de retour en France : La grosse dispute !

Juste après avoir quitté le PSG en 2024, Kylian Mbappé a tout de suite acté son retour dans le football français en rachetant le club du SM Caen pour 15M€. Mais les résultats sportifs du club normands ne donnent pas du tout satisfaction aux supporters, comme le rappeur Orelsan qui n'a pas hésité à clasher Mbappé. Et ce dernier s'est accordé un droit de réponse...

« Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé » Dans l'une des chansons de son nouvel album intitulée « La petite voix », le rappeur clashe frontalement Kylian Mbappé et sa famille pour leurs résultats à la tête du SM Caen : « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lâche l'artiste, justement originaire de Caen.