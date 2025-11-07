Kylian Mbappé, le clash est officiel !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Frontalement attaqué par le rappeur Orelsan dans son nouveau titre « La petite voix », Kylian Mbappé n'a pas tardé à répondre en clashant à son tour le rappeur originaire de Caen ! La star du Real Madrid a dégainé ce vendredi midi sur son compte X en attaquant l'artiste et en révélant des dossiers à son sujet.

C'est désormais officiel, Kylian Mbappé est en clash... avec un rappeur ! Déjà pris en grippe par Booba en février 2024 dans le titre « Abidal », le capitaine de l'équipe de France n'avait jamais pris la peine de répondre à l'artiste originaire du 92. En revanche, Mbappé n'a pas hésité à monter au créneau ce vendredi après les attaques d'Orelsan, et l'attaquant du Real Madrid n'y est pas allé de main morte pour se défendre !

Orelsan attaque Mbappé... Fan du SM Caen, ville dans laquelle il a grandi, Orelsan n'a pas hésité à clasher Kylian Mbappé dans l'une de ses nouvelles chansons intitulée « La petite voix » : « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lâche Orelsan, faisant référence aux résultats sportifs catastrophiques de Caen depuis que le club a été racheté par la famille Mbappé.