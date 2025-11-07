Kylian Mbappé, le clash est officiel !

Frontalement attaqué par le rappeur Orelsan dans son nouveau titre « La petite voix », Kylian Mbappé n'a pas tardé à répondre en clashant à son tour le rappeur originaire de Caen ! La star du Real Madrid a dégainé ce vendredi midi sur son compte X en attaquant l'artiste et en révélant des dossiers à son sujet.
C'est désormais officiel, Kylian Mbappé est en clash... avec un rappeur ! Déjà pris en grippe par Booba en février 2024 dans le titre « Abidal », le capitaine de l'équipe de France n'avait jamais pris la peine de répondre à l'artiste originaire du 92. En revanche, Mbappé n'a pas hésité à monter au créneau ce vendredi après les attaques d'Orelsan, et l'attaquant du Real Madrid n'y est pas allé de main morte pour se défendre !
Orelsan attaque Mbappé...
Fan du SM Caen, ville dans laquelle il a grandi, Orelsan n'a pas hésité à clasher Kylian Mbappé dans l'une de ses nouvelles chansons intitulée « La petite voix » : « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle Caennais. Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé », lâche Orelsan, faisant référence aux résultats sportifs catastrophiques de Caen depuis que le club a été racheté par la famille Mbappé.
... le joueur répond cash !
Via un post sur son compte X ce vendredi midi, Kylian Mbappé a décidé de ne pas se laisser faire et clashe à son tour Orelsan et lâchant quelques dossiers au passage sur le rappeur : « T’es le bienvenu pour « sauver » la ville que tu aimes tant Orelsan. Ps: Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie », lâche Mbappé. La suite du feuilleton au prochain épisode...