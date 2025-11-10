Mbappé : Scène lunaire en Espagne, l'erreur fatale !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le Real Madrid affrontait le Rayo Vallecano et cela a donné lieu à une scène lunaire. Avant le début de la rencontre, une coupure de courant a eu lieu dans le stade Vallecas. Le problème venait d’un journaliste qui avait débranché une prise. Malgré ce petit problème, le match entre les coéquipiers de Kylian Mbappé et ceux d’Isaac Palazon a toutefois pu se tenir.

C’est une scène peu banale qui a eu lieu ce dimanche en Espagne et plus précisément dans le stade Vallecas. Alors que les joueurs du Rayo Vallecano et du Real Madrid étaient en train de faire la reconnaissance de la pelouse, une coupure de courant a menacé la tenue de la rencontre.

« Tout ce que je peux faire, c’est demander pardon » Finalement, le problème a été résolu et la rencontre a pu se dérouler comme prévu. Sur X, un journaliste du nom de Ben Fernandes a révélé avoir été à l’origine de cette coupure de courant, mais ce n’était en rien intentionnel. « En fait, le problème venait de la prise qui se trouvait à ma place. Elle était débranchée et, naïvement, j'ai branché mon ordinateur pour le recharger. Un technicien est venu me dire qu'il ne fallait pas la débrancher, car c'était le câble qui alimentait tout le monde. Tout ce que je peux faire, c’est demander pardon. »