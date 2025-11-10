PSG : Surprise dans le vestiaire, la scène improbable ! 

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG s’est imposé face à l’OL au Groupama Stadium sur le score de 3-2. Titulaire pour l’occasion, Kang-in Lee a délivré une passe décisive sur le but victorieux de Joao Neves. Après la rencontre, le Sud-Coréen a été honoré dans le vestiaire parisien car il venait de disputer son 100ème match avec Paris. Le milieu offensif a même fait un discours en français alors que d’habitude il ne parle qu’en espagnol.

Avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Luis Enrique est obligé d’opérer quelques modifications à l’attaque du PSG. Dimanche soir, le technicien espagnol avait décidé de titulariser Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, mais surtout Kang-in Lee, plus souvent habitué au banc.

100ème match avec le PSG pour Lee Luis Enrique a été inspiré de titulariser Kang-in Lee car c’est lui qui a offert une passe décisive à Joao Neves en toute fin de match, permettant au PSG de s’imposer (3-2). Un match réussi pour le Sud-Coréen qui a été honoré après la rencontre dans le vestiaire. En effet, Luis Campos lui a remis une médaille pour avoir atteint la barre des 100 matchs avec Paris.