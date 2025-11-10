Transfert surprise : Un proche vend la mèche à l’OL !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la recherche de nouveaux profils pour composer une équipe capable de résister en Ligue 1 après les galères, l'OL a mis le grappin sur Afonso Moreira cet été. Le jeune Portugais, qui n'avait disputé que quelques matches avant ça chez les professionnels, est l'une des belles satisfactions de ce début de saison. L'un de ses anciens coéquipiers confie qu'il a un potentiel énorme.

Recruté pour 2M€ au Sporting Portugal, Afonso Moreira a débarqué cet été à l'OL. A seulement 20 ans, le Portugais a très peu d'expérience mais il semble avoir conquis le cœur de Paulo Fonseca. L'entraîneur du club n'a pas hésité à le lancer de plus en plus souvent et il a même été une bonne surprise. Dário Essugo, joueur de Chelsea qui l'a bien connu, confirme.

Surprise à l'OL, il confirme ! Auteur de son 3ème but cette saison avec l'OL face au PSG dimanche, Afonso Moreira confirme le potentiel décelé chez lui depuis plusieurs semaines. Le joueur de 20 ans apporte beaucoup de satisfactions à ses dirigeants mais cela n'est pas surprenant d'après l'un de ses anciens coéquipiers. « Je suis très heureux pour lui, car je savais qu’il allait atteindre ce niveau. Je ne suis pas surpris. De ce que j’ai pu voir, son adaptation est bonne. Le club le gère très bien, l’incluant progressivement. Il a des minutes, il joue et c’est comme ça qu’il peut se montrer et s’adapter. C’est ce qu’il fait » explique Dario Essugo, milieu de terrain de Chelsea, d'après des propos rapportés par Top Mercato. Il a bien connu Moreira, ayant joué de nombreuses années avec lui.