Transfert surprise : Un proche vend la mèche à l’OL !

A la recherche de nouveaux profils pour composer une équipe capable de résister en Ligue 1 après les galères, l'OL a mis le grappin sur Afonso Moreira cet été. Le jeune Portugais, qui n'avait disputé que quelques matches avant ça chez les professionnels, est l'une des belles satisfactions de ce début de saison. L'un de ses anciens coéquipiers confie qu'il a un potentiel énorme.
Recruté pour 2M€ au Sporting Portugal, Afonso Moreira a débarqué cet été à l'OL. A seulement 20 ans, le Portugais a très peu d'expérience mais il semble avoir conquis le cœur de Paulo Fonseca. L'entraîneur du club n'a pas hésité à le lancer de plus en plus souvent et il a même été une bonne surprise. Dário Essugo, joueur de Chelsea qui l'a bien connu, confirme.
Surprise à l'OL, il confirme !
Auteur de son 3ème but cette saison avec l'OL face au PSG dimanche, Afonso Moreira confirme le potentiel décelé chez lui depuis plusieurs semaines. Le joueur de 20 ans apporte beaucoup de satisfactions à ses dirigeants mais cela n'est pas surprenant d'après l'un de ses anciens coéquipiers. « Je suis très heureux pour lui, car je savais qu’il allait atteindre ce niveau. Je ne suis pas surpris. De ce que j’ai pu voir, son adaptation est bonne. Le club le gère très bien, l’incluant progressivement. Il a des minutes, il joue et c’est comme ça qu’il peut se montrer et s’adapter. C’est ce qu’il fait » explique Dario Essugo, milieu de terrain de Chelsea, d'après des propos rapportés par Top Mercato. Il a bien connu Moreira, ayant joué de nombreuses années avec lui.
L'OL a trouvé la perle rare à 2M€ ?
Très jeune joueur, Afonso Moreira est en train de prendre plus de place dans l'effectif de Paulo Fonseca. Ses qualités pourraient lui permettre de se faire une place plus régulièrement dans l'effectif. « Je le connais très bien, on joue ensemble depuis tout petits. Il a encore beaucoup à donner. Il a encore beaucoup à offrir parce qu’il a un potentiel énorme. S’il le veut, il peut arriver à un très haut niveau. Ça viendra avec le temps, avec le travail. Ce bon début à Lyon n’est qu’un échantillon. J’espère qu’il va pouvoir enchaîner calmement, sans pression, comme il sait le faire » poursuit Essugo, qui a complimenté en plus une personnalité humaine formidable.