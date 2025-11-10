30M€ : Le gros transfert qui va dégoûter l’OL ?

Pierrick Levallet

En convalescence après sa grave blessure à la cheville, Malick Fofana garde malgré tout une excellente cote sur le mercato. L’ailier de l’OL serait notamment sur les tablettes du FC Barcelone. Mais le club catalan aurait une autre option en tête pour renforcer le côté gauche de son attaque, ce qui pourrait empêcher la formation lyonnaise de renflouer ses caisses.

Cet été, l’OL a cherché à renflouer ses caisses en se séparant de certains de ses meilleurs éléments. Et le club rhodanien pourrait poursuivre dans cette voie lors du prochain mercato estival. La formation lyonnaise pourrait notamment vendre Malick Fofana, qui dispose toujours d’une excellente cote sur le marché des transferts malgré sa grave blessure à la cheville.

Le FC Barcelone garde un oeil sur Malick Fofana L’international belge serait notamment dans le viseur du FC Barcelone. Le club catalan aimerait se renforcer sur le côté gauche, l’aile droite étant occupée par Lamine Yamal et Roony Badghji. Malick Fofana serait une option intéressante pour le Barça. Mais les dirigeants blaugrana songeraient à une autre solution.