63M€ : Riolo annonce un transfert problématique au PSG !

Cet été, le PSG a décidé de se renforcer en défense centrale. Le club parisien n’a pas hésité à miser 63M€ sur Illya Zabarnyi. S’il a montré de belles choses depuis son arrivée à Paris, l’international Ukrainien se montre fébrile sur ses dernières apparitions. De quoi rendre la situation problématique selon Daniel Riolo.

Le PSG s’en sort bien. La formation de Luis Enrique est allée chercher un succès sur le fil sur la pelouse de l’OL ce dimanche soir (2-3), ce qui permet à Paris de conserver la tête du championnat. Cependant, du côté des recrues estivales, la note s’avère salée.

Illya Zabarnyi en difficulté En effet, ni Lucas Chevalier ni Illya Zabarnyi n’ont brillé sur cette rencontre. Ayant montré de très belles choses face à Barcelone notamment, le défenseur central ukrainien a régulièrement été mis en difficulté au cours des dernières rencontres du PSG. Un bilan qui commence à s’alourdir pour le numéro 6, recruté à Bournemouth contre 63M€ cet été. Daniel Riolo lui, va plus loin, qualifiant les prestations de Zabarnyi comme problématiques.