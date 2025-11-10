OL - Transfert à 55M€ : Coup de théâtre annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

S’il est actuellement blessé, Malick Fofana continue toutefois d’avoir une cote intéressante sur le mercato. Le joueur de l’OL plairait notamment au FC Barcelone, qui chercherait à se renforcer sur le côté gauche. Les pensionnaires de la Liga songeraient néanmoins à lever l’option d’achat incluse dans le prêt de Marcus Rashford.

Après avoir perdu de nombreux éléments importants de son effectif cet été, l’OL pourrait continuer à renflouer ses caisses lors du prochain mercato estival. Le club rhodanien ne fermerait pas la porte à un départ de Malick Fofana lors de l’été 2026. Il faut dire que l’international belge a une cote plutôt intéressante sur le marché des transferts.

L'OL a fixé son prix pour Malick Fofana L’OL aurait d’ailleurs déjà fixé son prix pour Malick Fofana. Les dirigeants lyonnais attendraient aux alentours de 55M€ pour l’ailier de 20 ans. Selon la presse espagnole, le Diable Rouge aurait tapé dans l’oeil du FC Barcelone. Mais le club catalan aurait d’autres options pour renforcer son côté gauche.