Catastrophe à l’OL : Le drame annoncé dans la presse

Pierrick Levallet

Cet été, l’effectif de l’OL s’est considérablement amoindri. Le club rhodanien a perdu de nombreux joueurs importants à cause du mercato. Sur le plan offensif, tous les espoirs reposaient sur Malick Fofana depuis le début de saison. Sa grave blessure a donc naturellement été vécue comme un drame chez les Gones.

Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL. Dans une situation financière délicate, le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments. Alexandre Lacazette, Rayan Cherki ou encore Georges Mikautadze ont ainsi quitté la formation lyonnaise. Alors naturellement, les espoirs se sont portés sur Malick Fofana dans le secteur offensif.

Malick Fofana, absence préjudiciable à l'OL ? Du haut de ses 20 ans, l’international belge était très certainement le meilleur joueur sur le papier au sein de l’attaque de Paulo Fonseca. Le coach portugais comptait d’ailleurs beaucoup sur son jeune ailier pour provoquer des différences. Sa grave blessure il y a quelques jours a donc été un véritable coup dur pour l’OL.