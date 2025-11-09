Transfert à 42M€ : L’OL régale Erling Haaland !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté l’été dernier en provenance de l’OL dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€, Rayan Cherki a déjà noué une relation complice avec Erling Haaland, aussi bien sur qu’en dehors du terrain. L’attaquant norvégien est ravi de son arrivée à Manchester City, où il espère jouer avec lui « pendant de nombreuses années ».

En décidant de s’attacher les services de Rayan Cherki, Manchester City a fait le bonheur d’Erling Haaland. Souvent encensé par Pep Guardiola depuis son arrivée en provenance de l’OL, l’international français (2 sélections) a aussi conquis son nouveau coéquipier chez les Citizens.

« J’ai hâte de jouer avec lui pendant de nombreuses années » « J’ai hâte de jouer avec lui pendant de nombreuses années. Ça va être fantastique parce que je sens qu’il a quelque chose de vraiment spécial dans la façon dont il voit les choses. C’est une bonne chose vu qu’il me cherche tout le temps », a confié Erling Haaland, dans un entretien accordé à Canal+.