Transfert à 42M€ : L’OL régale Erling Haaland !

Recruté l’été dernier en provenance de l’OL dans le cadre d’un transfert estimé à 42M€, Rayan Cherki a déjà noué une relation complice avec Erling Haaland, aussi bien sur qu’en dehors du terrain. L’attaquant norvégien est ravi de son arrivée à Manchester City, où il espère jouer avec lui « pendant de nombreuses années ».
En décidant de s’attacher les services de Rayan Cherki, Manchester City a fait le bonheur d’Erling Haaland. Souvent encensé par Pep Guardiola depuis son arrivée en provenance de l’OL, l’international français (2 sélections) a aussi conquis son nouveau coéquipier chez les Citizens.
« J’ai hâte de jouer avec lui pendant de nombreuses années »
« J’ai hâte de jouer avec lui pendant de nombreuses années. Ça va être fantastique parce que je sens qu’il a quelque chose de vraiment spécial dans la façon dont il voit les choses. C’est une bonne chose vu qu’il me cherche tout le temps », a confié Erling Haaland, dans un entretien accordé à Canal+.
« Je prends du plaisir à jouer avec lui, j’aime être en sa compagnie »
En plus de leur relation sur le terrain, Rayan Cherki et l’attaquant norvégien sont également complices en dehors : « Je prends du plaisir à jouer avec lui, j’aime être en sa compagnie, car c’est très amusant et nous plaisantons beaucoup. Donc c’est super. »