OL - Transfert à 42M€ : Erling Haaland annonce le jackpot !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En proie à de sérieuses difficultés financières ces derniers mois, l'OL a été contraint de vendre ses plus grands talents lors du mercato estival, et Rayan Cherki a donc été transféré à Manchester City pour 42M€. L'attaquant français est en train de créer de fortes affinités avec Erling Haaland sur le terrain, et le buteur des Citizens s'est d'ailleurs enflammé pour Cherki qu'il annonce comme un talent exceptionnel.

Pur produit issu du centre de formation de l'OL, Rayan Cherki (22 ans) a été vendu lors du dernier mercato estival afin de permettre au club rhodanien d'assurer financièrement son maintien en Ligue 1 alors qu'il était sous le coup d'une rétrogradation de la part de la DNCG. L'attaquant de l'équipe de France a été transféré à Manchester City pour 42M€, et compose un duo avec Erling Haaland qui fait actuellement des étincelles chez les Skyblues.

Haaland s'enflamme pour Cherki Interrogé en conférence de presse, Erling Haaland a vanté les mérites de l'ancien crack de l'OL dont il apprécie fortement les qualités : « C’est un type bien, doté de qualités exceptionnelles, comme nous pouvons tous le constater. Au final, il s’agit de jouer au football pour tirer le meilleur de chacun sur le terrain. C’est la même chose avec lui… », indique le buteur norvégien de Manchester City sur Rayan Cherki.