Des cracks à l’OM : La nouvelle recrue qui vend la mèche pour les prochains transferts !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après la victoire face à Brest (3-0), Medhi Benatia a expliqué le rôle de Federico Balzaretti, nommé directeur sportif adjoint de l’OM. Une arrivée qui s’inscrit notamment dans la volonté du club d’être plus actif sur le marché des jeunes joueurs, où la concurrence est parfois difficile avec des clubs comme Arsenal ou Liverpool.

Samedi soir, l’OM a officialisé l’arrivée attendue de Federico Balzaretti pour « seconder Medhi Benatia ». L’ancien international italien a été nommé directeur sportif adjoint et ses principales missions seront « de superviser la cellule de recrutement et de participer à la valorisation des jeunes talents du club. »

« On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là » « C’est quelqu’un que je connais très bien, avec qui j’ai joué à Rome. C’est un super mec et c’est un très grand professionnel. C’est quelqu’un qui connait le milieu, qui connait bien le ballon et il va nous donner un coup de main sur tout ce qui est mercato, valorisation de jeunes joueurs. On a envie d’être de plus en plus actif sur ce marché-là », a expliqué Medhi Benatia en zone mixte après la victoire contre Brest (3-0).