Départ de Lacazette : Le nouveau patron de l’OL s’annonce !

Cet été, l’OL a perdu gros. Arrivé au terme de son contrat avec les Gones, Alexandre Lacazette s’est envolé pour l’Arabie Saoudite et le club de Neom. Le vestiaire lyonnais a donc perdu son patron, mais aujourd’hui, le groupe de Paulo Fonseca peut compter sur d’autres tauliers. C’est ainsi que Moussa Niakhaté a notamment pris le relais de Lacazette.
A Lyon, on n’a pas passé un été de tout repos. En effet, l’OL n’est pas passé loin de la catastrophe. Finalement restés en Ligue 1, les Gones ont toutefois perdu de grands noms durant l’intersaison. Rayan Cherki et Georges Mikautadze ont ainsi été vendus tandis que la page Alexandre Lacazette, arrivé au terme de son contrat avec l’OL, a également été tournée. De quoi forcément impacter le vestiaire de Paulo Fonseca.
« J’ai pris un peu plus de place »
Alexandre Lacazette parti en Arabie saoudite, l’OL a dû se trouver un nouveau patron. C’est ainsi que dans le vestiaire, Moussa Niakhaté n’hésite pas à prendre la parole pour motiver les troupes. Au micro de Téléfoot, le Lyonnais a d’ailleurs confié : « J’ai toujours été comme ça. J’ai toujours pris mes responsabilités. J’ai toujours pris la parole. J’ai pris un peu plus de place avec les départs de Lacazette, Cherki, de Matic… ».
L’OL plus fort aujourd’hui ?
L’OL a donc perdu gros cet été. Il n’empêche que chez les Gones, on estime être meilleur aujourd’hui. « Je pense que la capacité de l’équipe à jouer ensemble dans tous les moments fait que nous sommes plus forts. Nous n’avons pas la qualité individuelle de joueurs comme Cherki, Thiago ou Lacazette, mais nous avons la capacité d’être une véritable équipe, de travailler simplement. Je pense que cette équipe est plus responsable tactiquement », avouait Paulo Fonseca.