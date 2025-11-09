Départ de Lacazette : Le nouveau patron de l’OL s’annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l’OL a perdu gros. Arrivé au terme de son contrat avec les Gones, Alexandre Lacazette s’est envolé pour l’Arabie Saoudite et le club de Neom. Le vestiaire lyonnais a donc perdu son patron, mais aujourd’hui, le groupe de Paulo Fonseca peut compter sur d’autres tauliers. C’est ainsi que Moussa Niakhaté a notamment pris le relais de Lacazette.

A Lyon, on n’a pas passé un été de tout repos. En effet, l’OL n’est pas passé loin de la catastrophe. Finalement restés en Ligue 1, les Gones ont toutefois perdu de grands noms durant l’intersaison. Rayan Cherki et Georges Mikautadze ont ainsi été vendus tandis que la page Alexandre Lacazette, arrivé au terme de son contrat avec l’OL, a également été tournée. De quoi forcément impacter le vestiaire de Paulo Fonseca.

« J’ai pris un peu plus de place » Alexandre Lacazette parti en Arabie saoudite, l’OL a dû se trouver un nouveau patron. C’est ainsi que dans le vestiaire, Moussa Niakhaté n’hésite pas à prendre la parole pour motiver les troupes. Au micro de Téléfoot, le Lyonnais a d’ailleurs confié : « J’ai toujours été comme ça. J’ai toujours pris mes responsabilités. J’ai toujours pris la parole. J’ai pris un peu plus de place avec les départs de Lacazette, Cherki, de Matic… ».