OL : Paulo Fonseca annonce une discussion avec un buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté avec option d’achat par le RC Lens l’été dernier, Martin Satriano peine à s’imposer à l’OL, où il n’a toujours pas inscrit le moindre but en Ligue 1. Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception du PSG, Paulo Fonseca a indiqué avoir parlé avec son attaquant, l’incitant à se montrer plus souvent dans la surface adverse.

Seul véritable attaquant de métier avec le jeune Enzo Molebe (18 ans), qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029, Martin Satriano pourrait voir un sérieux concurrent arriver cet hiver en la personne d’Endrick (19 ans, Real Madrid). Il faut dire que l’international uruguayen (1 sélection) ne s’est pas vraiment imposé comme un titulaire en puissance depuis qu’il est à l’OL.

Un seul but pour Satriano avec l’OL Prêté avec option d’achat par le RC Lens en fin de mercato estival, Martin Satriano compte un seul but pour le moment cette saison, en Ligue Europa contre Salzbourg (2-0). L’attaquant âgé de 24 ans a souvent été sur le banc, Paulo Fonseca préférant évoluer avec un faux numéro 9.