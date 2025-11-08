Benzema - OL : Le très gros coup se confirme !

Toujours bien décidé à renforcer son secteur offensif, l'OL s'active afin de boucler le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Une perspective qui semble clairement plaire à l'attaquant brésilien qui se verrait très bien évoluer là où tout a commencé pour un certain Karim Benzema.
En quête de renforts offensifs durant le mercato d'hiver, l'OL s'active pour obtenir le prêt d'Endrick qui bénéficie d'un temps de jeu famélique au Real Madrid. A six mois de la Coupe du monde, l'attaquant brésilien cherche donc à quitter le club merengue pour rebondir et l'idée de rejoindre les Gones semble le séduire. Il faut dire que Fabrizio Romano révèle que Karim Benzema était l'une des idoles d'Endrick.
Endrick se rapproche de l'OL...
« Endrick a déjà parlé à l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca. Il pense que c’est un club très fascinant en terme de vision et d’histoire. Benzema a joué là-bas, et il a toujours l’une des idoles d’Endrick. Donc Endrick a eu d’excellents échanges », a confié le journaliste italien dans son Here We Go Podcast.
... grâce à Benzema ?
Par conséquent, Fabrizio Romano pense qu'il y a de grandes chances de voir l'attaquant brésilien rejoindre les Gones cet hiver : « Endrick pense que l’OL est le meilleur club pour son développement, où il aura l’opportunité de jouer immédiatement. Donc il arriverait dans les premiers jours de janvier, pour ne pas perdre de temps. Ne pas débarquer au milieu ou à la fin du mercato hivernal. [...] Les négociations sont en cours. Il y a de grandes chances de voir Endrick rejoindre l’OL ».