Benzema - OL : Le très gros coup se confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidé à renforcer son secteur offensif, l'OL s'active afin de boucler le prêt d'Endrick en provenance du Real Madrid. Une perspective qui semble clairement plaire à l'attaquant brésilien qui se verrait très bien évoluer là où tout a commencé pour un certain Karim Benzema.

En quête de renforts offensifs durant le mercato d'hiver, l'OL s'active pour obtenir le prêt d'Endrick qui bénéficie d'un temps de jeu famélique au Real Madrid. A six mois de la Coupe du monde, l'attaquant brésilien cherche donc à quitter le club merengue pour rebondir et l'idée de rejoindre les Gones semble le séduire. Il faut dire que Fabrizio Romano révèle que Karim Benzema était l'une des idoles d'Endrick.

Endrick se rapproche de l'OL... « Endrick a déjà parlé à l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca. Il pense que c’est un club très fascinant en terme de vision et d’histoire. Benzema a joué là-bas, et il a toujours l’une des idoles d’Endrick. Donc Endrick a eu d’excellents échanges », a confié le journaliste italien dans son Here We Go Podcast.