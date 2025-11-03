Karim Benzema : Le transfert qui dégoûte l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM semblait idéalement placé pour accueillir Endrick en janvier, c'est désormais l'OL qui tiendrait la corde. En cruel manque de temps de jeu au Real Madrid, le Brésilien verrait d'un bon oeil un prêt de 6 mois chez les Gones. Et voilà que Karim Benzema ne serait pas étranger à cette décision d'Endrick. Explications.

Après avoir tenté sa chance durant l'été, l'OM avait prévu de revenir à la charge en janvier pour Endrick. Et le club phocéen avait des raisons d'y croire pour l'attaquant brésilien qui ne joue pas au Real Madrid. « Ça peut être l’OM, c’est un club intéressant à leurs yeux, car ça joue la Ligue des Champions, c’est un club attractif, c’est un club aussi exaltant avec son public. Ce sont des éléments qui rentrent en compte et l’OM ne part pas en retard car ils ont déjà tenté le prêt cet été », avait expliqué Eric Frosio, correspondant de L'Equipe au Brésil.

A l'OL pour faire comme Benzema ? Aujourd'hui, l'OL semble donc être le club le mieux placé pour accueillir Endrick. D'ailleurs, comme expliqué par Fabrizio Romano sur Youtube, le Brésilien du Real Madrid serait tenté à l'idée de rejoindre le projet des Gones pour la seconde partie de saison. Et pour cause... Endrick serait un grand fan de Karim Benzema et ainsi, en rejoignant l'OL, il aurait l'occasion de marcher dans ses traces. Avant de réussir au Real Madrid comme KB9 ?