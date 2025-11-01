Donnarumma viré par le PSG : La nouvelle révélation de la presse italienne !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers de l’équipe, Gianluigi Donnarumma a été écarté par Luis Enrique, qui a préféré miser sur Lucas Chevalier. Un changement notable pour le Paris Saint-Germain, qui semble avoir souhaité envoyer un message clair à tout son vestiaire avec ce départ assez surprenant.

C’était l’un des gros feuilletons de l’été. Seulement quelques semaines après avoir soulevé la Ligue des Champions, la première de l’histoire du PSG, Gianluigi Donnarumma s’est vu montrer la porte de sortie. Une décision qui viendrait vraisemblablement de Luis Enrique, mais pas seulement...

Donnarumma viré Car les agents de l’Italien et le club parisien négociaient depuis des mois une prolongation de contrat, qui n’est finalement jamais arrivée. La faute selon certaines sources à un désaccord majeur sur le salaire, puisque Donnarumma aurait aimé gagner plus, alors que le PSG souhaitait plutôt passer par des primes liées aux performances.