Kylian Mbappé : Le tacle inattendu lâché par Donnarumma !

Pierrick Levallet

Parti du PSG cet été, Gianluigi Donnarumma est bien installé dans les buts de Manchester City désormais. Le portier italien s’est d’ailleurs livré sur son coéquipier Erling Haaland. Et le gardien de 26 ans en a profité pour lâcher un petit tacle inattendu à Kylian Mbappé, avec qui il a évolué au PSG.

L’été dernier, le PSG a fait un choix inattendu. Malgré son sacre historique en Ligue des champions, le club de la capitale s’est séparé de Gianluigi Donnarumma. L’international italien a été transféré à Manchester City en Premier League. Le portier de 26 ans s’est d’ailleurs livré sur Erling Haaland, lâchant au passage un tacle surprise à Kylian Mbappé, avec qui il a évolué chez les Rouge-et-Bleu.

«Je préférerais avoir Erling dans mon équipe» « Je pense qu’Erling a le tir le plus puissant du football mondial. Il est gaucher, donc c’est différent de Kylian. Ce sont deux joueurs très difficiles à affronter, c’est compliqué. Mais je préférerais avoir Erling dans mon équipe » a confié Gianluigi Donnarumma dans des propos rapportés par le Daily Mail.