Lacazette : Le gros coup à l'OL !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Nemanja Matic ont tous quitté l'OL. Ce qui a profité à Moussa Niakhaté. Comme l'a avoué le défenseur central de 29 ans son statut a évolué chez les Gones depuis leur départ. Moussa Niakhaté étant désormais un cadre de l'OL.

L'OL a perdu trois hommes forts de son effectif lors de la dernière fenêtre de transferts : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Nemanja Matic. D'abord, le buteur de 34 ans a rejoint Neom SC librement et gratuitement. Ensuite, le milieu offensif de 22 ans a été transféré à Manchester City pour une somme proche de 36,5M€. Enfin, le milieu de terrain de 37 ans a couté 0€ à Sassuolo.

