Lacazette : Le gros coup à l'OL !

Lors du dernier mercato estival, Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Nemanja Matic ont tous quitté l'OL. Ce qui a profité à Moussa Niakhaté. Comme l'a avoué le défenseur central de 29 ans son statut a évolué chez les Gones depuis leur départ. Moussa Niakhaté étant désormais un cadre de l'OL.
L'OL a perdu trois hommes forts de son effectif lors de la dernière fenêtre de transferts : Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et Nemanja Matic. D'abord, le buteur de 34 ans a rejoint Neom SC librement et gratuitement. Ensuite, le milieu offensif de 22 ans a été transféré à Manchester City pour une somme proche de 36,5M€. Enfin, le milieu de terrain de 37 ans a couté 0€ à Sassuolo.
L'OL a perdu Lacazette, Cherki et Matic
Lors d'un entretien accordé à Téléfoot (TF1), Moussa Niakhaté s'est livré sur les départs d'Alexandre Lacazette, Rayan Cherki et de Nemanja Matic. A en croire le défenseur central de 29 ans, il a pris du poids à l'OL grâce à ces transferts, prenant leur place en termes de leadership.
«Là, je prends encore un peu plus de place»
« Là, je prends encore un peu plus de place, avec notamment les départs qu'il y a eu : d'Alex (Lacazette), de Rayan (Cherki), de (Nemanja) Matic, tout ça. Donc cette exigence, cette demande envers moi de tenir ce rôle-là, elle est venue automatiquement », a confié Moussa Niakhaté, le numéro 19 de l'OL.