L’OL lâché par ses deux stars : L’annonce choc de Domenech !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement déçu de la défaite concédée par l'OL jeudi soir en Europa League sur la pelouse du Betis Séville, Raymond Domenech a dressé un constat accablant sur le véritable niveau du club rhodanien sans Malick Fofana et Corentin Tolisso. Selon l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, l'OL n'est absolument pas la même équipe en l'absence de ces deux stars...

Présent sur le plateau de l'émission L'EQUIPE du Soir jeudi après la défaite de l'OL en Europa League sur la pelouse du Betis Séville (2-0), Raymond Domenech n'a pas mâché ses mots au sujet de la prestation des hommes de Paulo Fonseca. L'ancien joueur emblématique de l'OL regrette notamment qu'en l'absence de Malick Fofana et Corentin Tolisso, tout deux absents pour cause de blessure, son club de coeur n'ait pas du tout le même visage.

« Une équipe transformée » « C’est une équipe transformée. Le seul impact offensif qu’ils ont, c’est quand il y a Fofana ou quand il y a Tolisso. Quand les deux ne sont pas là, c’est une équipe qui fait illusion depuis un moment », constate Raymond Domenech sur le changement radical de niveau de jeu sans les deux stars de l'OL.