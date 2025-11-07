OL : Le coup de foudre que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Avec les nombreux départs cet été, l’OL a été contraint de miser sur son centre de formation pour remplir ses rangs. Le club rhodanien s’est donc tourné vers quelques jeunes, dont Khalis Merah. Convoqué pour le stage de reprise pendant la pré-saison, le milieu de terrain de 18 ans a rapidement convaincu le staff technique.

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a perdu un bon nombre de joueurs importants afin de stabiliser sa situation financière. Dans la foulée, la formation lyonnaise a été forcée de miser sur les jeunes pour remplir ses rangs. L’OL s’est donc tourné vers quelques éléments du centre de formation, dont Khalis Merah.

L'OL a craqué pour Khalis Merah Comme le rapporte Foot Mercato, le milieu de terrain de 18 ans a été convoqué pour le stage de reprise cet été. À ce moment-là, Khalis Merah était considéré comme la grande surprise de l’OL. Et le staff de Paulo Fonseca est rapidement tombé sous son charme. Résultat : Merah a très vite été intégré au groupe professionnel.