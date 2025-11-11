Succession de Dembélé : L’annonce surprise au PSG !

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Ousmane Dembélé remportait le Ballon d’or après une saison 2024-2025 tout bonnement exceptionnelle avec le PSG. Un exemple qui prouve qu’en évoluant à Paris il est possible de remporter la prestigieuse récompense individuelle. D’ailleurs cela a peut-être donné des idées à Joao Neves qui se verrait bien mettre la main lui aussi sur le Ballon d’or un jour.

La saison dernière, le PSG a presque tout gagné. Le club de la capitale a impressionné l’Europe et a notamment mis la main sur la Ligue des champions. À cela il faut ajouter la Ligue 1, le Trophée des champions, la Coupe de France et la Supercoupe d’Europe. Tant d’arguments qui ont convaincu les votants du Ballon d’or de choisir Ousmane Dembélé.

Neves pour succéder à Dembélé ? Ousmane Dembélé a donc remporté le Ballon d’or avec le PSG mais à l’avenir il pourrait bien être imité par l’un de ses coéquipiers. Présent en conférence de presse avec le Portugal, Joao Neves a affirmé, avec un peu d’humour, qu’il ne dirait pas non à une telle récompense. Ses propos sont rapportés par A Bola. « Le Ballon d'Or sera toujours le bienvenu s'il m'est décerné. Ce n'est pas un objectif clair dans ma carrière et dans ma façon de voir le football. Je pense davantage aux trophées collectifs, que ce soit en sélection ou en club. »