Yoann Gourcuff : Sa femme balance sur leur couple !

Cela fait maintenant plusieurs années que Yoann Gourcuff est en couple avec Karine Ferri. Mariés, l'ancien joueur de football et la présentatrice ont d'ailleurs eu 3 enfants ensemble. Un couple qui attire forcément les caméras étant donné la médiatisation des deux. Comment gérer cela ? Karine Ferri s'est confiée sur son couple avec Gourcuff.
Alors qu'on connait Karine Ferri à la télévision en tant que présentatrice, elle est également la femme de Yoann Gourcuff. Aujourd'hui à la retraite, l'ancien joueur de l'OL est en couple depuis plusieurs années. Une union à propos de laquelle Karine Ferri s'est exprimée à l'occasion d'un entretien accordé à Télé Loisirs, évoquant notamment la gestion de l'exposition médiatique.
« La discrétion est la meilleure des choses »
« Je crois que la discrétion est la meilleure des choses. Il ne faut pas tout mélanger c’est ce qu’on essaye de faire. On vit en Bretagne et c’est très bien aussi », a d'abord expliqué Karine Ferri à propos de son couple avec Yoann Gourcuff.
« On est très discrets et on est heureux comme ça »
La femme de l'ex-joueur de l'équipe de France a ensuite poursuivi : « Quand je viens à Paris, je suis l’animatrice, productrice, et quand je suis chez moi en Bretagne, je suis l’épouse, la maman. Ça me permet de bien faire la distinction entre les deux. On est très discrets et on est heureux comme ça. C’est ce qu’on souhaitait et c’est ce qu’on arrive à faire ».