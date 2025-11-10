PSG - Polémique raciste : «C’est dérangeant», le coup de gueule sur Chevalier !

Alexis Brunet

Depuis ce lundi, Lucas Chevalier est accusé d’être raciste car il a liké une publication liée au Rassemblement national sur Instagram. Le gardien de but est depuis sorti du silence et certains proches viennent à son secours. C’est notamment le cas de son ancien formateur Karim Boukrouh, qui a dénoncé une sorte de chasse aux sorcières.

Lucas Chevalier doit sûrement avoir connu des lendemains de victoire beaucoup plus faciles. Depuis ce lundi, le portier du PSG est accusé d’être raciste par de nombreux internautes. La raison ? Le joueur de 24 ans a, selon lui, accidentellement liké une publication liée au Rassemblement national sur Instagram.

« En aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là » Face à l’ampleur que prenait la situation, Lucas Chevalier a senti le besoin de sortir du silence. Le gardien du PSG a publié un message en story Instagram. « Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politiques car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m’ont inculqué des valeurs, du respect, et qu’en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là. »