PSG : Gros craquage, une bagarre se déclenche !

Alexis Brunet

Dimanche soir, le PSG est venu à bout de l’OL en clôture de la douzième journée de Ligue 1 (2-3). Si les deux équipes se sont rendu coup sur coup sur le terrain, en tribunes, une bagarre a éclaté entre certains supporters. Alors que l’accès au stade leur était interdit, certains fans parisiens ont réussi à rentrer et cela a par la suite dérapé.

Ce lundi, c’est bel et bien le PSG qui est en tête de la Ligue 1, mais cela fut très compliqué pour les Parisiens. En effet, les protégés de Luis Enrique ont été malmenés dimanche soir par l’OL, mais ils ont finalement réussi à s’imposer 3-2. Le club de la capitale peut remercier Joao Neves, qui a inscrit le but de la victoire à la 95ème minute.

Une bagarre a éclaté Pour cette rencontre, les supporters du PSG avaient interdiction de se rendre au stade et un arrêté avait d’ailleurs été pris. Visiblement, certains fans parisiens ont réussi à braver cette interdiction et malheureusement cela a causé une bagarre dans les tribunes du Groupama Stadium. Certaines vidéos montrent également des supporters violentés dans les escaliers menant vers la sortie du stade.