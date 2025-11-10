PSG : Officiel, Luis Campos annonce une surprise !

Depuis quelques semaines, le conseiller sportif du PSG Luis Campos s’est lancé sur le réseau social X. Ce lundi, le dirigeant portugais s’est lancé un drôle de challenge avec ses abonnés, celui de dévoiler certaines coulisses du milieu de recrutement sur les réseaux sociaux sous forme de thread.
Le PSG est à la page. Le club de la capitale est dirigé depuis deux ans et demi désormais, par un véritable trio d’hommes forts. Avec Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, Luis Campos à la direction sportive, et Luis Enrique au poste d’entraîneur, la formation parisienne est entre de bonnes mains.
Luis Campos sur X
Il y a peu, Luis Campos a d’ailleurs provoqué un tremblement de terre. Le conseiller sportif portugais a décidé de se lancer sur le réseau social X. « Bonjour. Comme promis, chaque fois qu'un énorme mensonge qui vise à déstabiliser le club, je réponds. C'est faux, c'est un mensonge », écrivait-il pour la première fois sur la plateforme, en réponse à un article supposé mensonger de l’Equipe à l’égard de sa relation avec Yohan Cabaye.
Le Portugais lâche une annonce
Ce lundi, Luis Campos s’est lancé un nouveau défi sur X, celui de partager certaines coulisses avec ses abonnés : « Vous vous intéressez à la manière dont la pensée façonne les footballeurs modernes et à la façon dont le recrutement gère cela ? Suivez ma série de discussions au cours des prochains jours — une discussion par jour », écrit ainsi le dirigeant portugais.