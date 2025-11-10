PSG : Officiel, Luis Campos annonce une surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques semaines, le conseiller sportif du PSG Luis Campos s’est lancé sur le réseau social X. Ce lundi, le dirigeant portugais s’est lancé un drôle de challenge avec ses abonnés, celui de dévoiler certaines coulisses du milieu de recrutement sur les réseaux sociaux sous forme de thread.

Le PSG est à la page. Le club de la capitale est dirigé depuis deux ans et demi désormais, par un véritable trio d’hommes forts. Avec Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, Luis Campos à la direction sportive, et Luis Enrique au poste d’entraîneur, la formation parisienne est entre de bonnes mains.

Luis Campos sur X Il y a peu, Luis Campos a d’ailleurs provoqué un tremblement de terre. Le conseiller sportif portugais a décidé de se lancer sur le réseau social X. « Bonjour. Comme promis, chaque fois qu'un énorme mensonge qui vise à déstabiliser le club, je réponds. C'est faux, c'est un mensonge », écrivait-il pour la première fois sur la plateforme, en réponse à un article supposé mensonger de l’Equipe à l’égard de sa relation avec Yohan Cabaye.