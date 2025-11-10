«Un joueur différent» au PSG, il jubile !

Depuis quelques matchs, certains joueurs du PSG montent en puissance. C’est notamment le cas de Kang-In Lee. Le Sud-Coréen sort de bonnes performances récentes, lui qui a disputé sa 100ème avec le club parisien ce dimanche soir. Luis Enrique a d’ailleurs tenu à le féliciter en conférence de presse d’après-match.
Le PSG dans la douleur. Ce dimanche soir, le club parisien s’est imposé sur le fil sur la pelouse de l’OL (2-3). Un succès important, qui permet aux Parisiens de conserver la tête du championnat. Cette victoire, Paris l’a notamment acquise grâce à une tête de Joao Neves dans les arrêts de jeu, le Portugais ayant été parfaitement servi par Kang-In Lee.
Kang-In Lee monte en puissance
Homme fort du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des Champions cette semaine, le Sud-Coréen a également été très bon contre Lyon ce dimanche soir, distillant de bons ballons à travers son pied gauche. Une fois de plus passeur décisif, Kang-In Lee a célébré sa 100ème apparition sous les couleurs du PSG, ce qui lui a valu les félicitations de la part de Luis Enrique.
« Vous le connaissez très bien. C'est un joueur différent »
« En premier lieu, je souhaite le féliciter. Il a fait son 100e match et c'est important. Il a frappé les coups de pied arrêtés. C'était de très bonnes frappes. Il a de la qualité. Vous le connaissez très bien. C'est un joueur différent. Il peut aussi s'améliorer », a ainsi confié le coach du PSG.