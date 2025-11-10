«Un joueur différent» au PSG, il jubile !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis quelques matchs, certains joueurs du PSG montent en puissance. C’est notamment le cas de Kang-In Lee. Le Sud-Coréen sort de bonnes performances récentes, lui qui a disputé sa 100ème avec le club parisien ce dimanche soir. Luis Enrique a d’ailleurs tenu à le féliciter en conférence de presse d’après-match.

Le PSG dans la douleur. Ce dimanche soir, le club parisien s’est imposé sur le fil sur la pelouse de l’OL (2-3). Un succès important, qui permet aux Parisiens de conserver la tête du championnat. Cette victoire, Paris l’a notamment acquise grâce à une tête de Joao Neves dans les arrêts de jeu, le Portugais ayant été parfaitement servi par Kang-In Lee.

Kang-In Lee monte en puissance Homme fort du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des Champions cette semaine, le Sud-Coréen a également été très bon contre Lyon ce dimanche soir, distillant de bons ballons à travers son pied gauche. Une fois de plus passeur décisif, Kang-In Lee a célébré sa 100ème apparition sous les couleurs du PSG, ce qui lui a valu les félicitations de la part de Luis Enrique.